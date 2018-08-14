Житель Сургута грозил отравить химией постояльцев гостиницы

Силовики задержали жителя Сургута, который грозил отравить постояльцев отеля в Калининграде. Таким образом югорчанин пытался заработать деньги. «На электронную почту директора одной из гостиниц Калининграда поступило письмо с требованием перевести деньги на указанный банковский счёт. Злоумышленник грозил отравить посетителей гостиницы неким химическим элементом, если его требования не будут выполнены»,– рассказали в пресс-службе управления МВД ХМАО. Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе УМВД по Сургуту, речь шла о 20 тыс. рублей. Именно в городской отдел полиции поступило заявление из Калининграда. Злоумышленник объяснил полицейским: вымогать деньги он решил, так как нуждался в средствах. Как выяснилось, ранее он уже был судим за мошенничество. Полиция возбудила уголовное дело по статье «вымогательство». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 14.08.18

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