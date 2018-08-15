В Сургуте задержан за взятки сотрудник Росреестра

В Сургуте задержана сотрудница отдела управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Югре. Женщину подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), – сообщили в СУ СКР по ХМАО. По версии следствия, на протяжении полугода сотрудница Росреестра систематически получала взятки от риелтора за ускорение регистрации сделок его клиентов. Общая сумма полученных средств составила более 200 тыс. рублей. В управлении Росреестра по ХМАО «Новому Дню» сообщили, что это первый такой случай за всю историю существования югорского ведомства. «Надеемся, что последний», – сказала пресс-секретарь Елена Даль.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 15.08.18

Правительству предложили обязать нефтяников загружать российские НПЗ. / Житель Сургута грозил отравить гостиницу. / «Респект и уважение»: глава тюменского избиркома похвалил кандидатов в губернаторы за старание. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»