Бывший вице-мэр Сургута решил вернуть должность через суд

Заместитель главы Сургута Наталья Алешкова будет судиться с мэрией. Иск был подан еще 2 июля, суть претензий, изложенных в нем, заключается в том, что должность, которую занимала Алешкова, в начале 2017 года была сокращена. Однако женщина в это время находилась в отпуске по уходу за ребенком, поэтому считает, что ее трудовые права были нарушены.

В ходе предварительного судебного заседания Алешкова подала заявление об уточнении исковых требований, согласно которому просит суд обязать мэрию допустить ее к исполнению обязанностей по должности замглавы, курирующего сферу обеспечения безопасности. Также она хочет курировать сферу обеспечения деятельности главы города и администрации города.

«Свои требования Алешкова мотивирует тем, что ранее работа со структурными подразделениями, находящимися в настоящее время в подчинении Алексея Жердева, осуществлялась ею, эта работа ей знакома, и она не видит никаких препятствий в предоставлении ей должности с расширенным объемом структурных подразделений сферы безопасности городского округа, – сообщили «Новому Дню» в мэрии Сургута. – В свою очередь, линия защиты администрации города строится на положениях Устава города о том, что кадровое формирование администрации, включая высших должностных лиц, осуществляет глава города. Удовлетворение требований Алешковой может привести к нарушению трудовых прав других работников мэрии».

Стоит отметить, что бывший вице-мэр находилась в декрете с 2015 года. Ей были предложены несколько вакансий, но, судя по всему, они ее не устроили. В случае проигрыша в суде Алешкову уволят после того, как ее ребенку исполнится три года.

Следующее заседание по делу состоится 28 сентября.

Кадровая реформа в мэрии Сургута произошла в феврале прошлого года. Вместо шести замов у Вадима Шувалова осталось пять. Полномочия Алешковой отдали Алексею Жердеву, вице-мэру, курирующему сферу обеспечения деятельности главы и администрации Сургута. Также Жердев занялся контролем управления по делам ГО и ЧС. Наталья Алешкова занимала должность вице-мэра 11 лет, она курировала кадровые вопросы и правовое управление.

Сургут, служба информации

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