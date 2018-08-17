На месте югорского завода, где митинговали рабочие, появится парк

На базе прекратившего деятельность завода МДФ в Мортке может появиться индустриальный парк, специализирующийся на лесопереработке. Такой механизм распоряжения имущественным комплексом был разработан Фондом развития Югры. По словам его гендиректора Романа Генкеля, площадка предприятия обеспечена всей необходимой инфраструктурой.

«Для ее эффективного использования мы предлагаем создать отдельную компанию, которая будет заниматься управлением имущественным комплексом завода и подготовкой всей документации для аттестации индустриального парка в Минпромторге России. При этом в случае модернизации объектов инфраструктуры возможна компенсация части осуществленных управляющей компанией расходов из федерального бюджета», – сказал Роман Генкель в ходе заседания рабочей группы в правительстве. Он также предложил создать специальную проектную компанию. УК сможет самостоятельно привлекать инвесторов для локализации, развития имущественного комплекса индустриального парка и в перспективе рассматриваться как объект продажи.

Напомним, из-за износа оборудования градообразующий завод МДФ в Кондинском районе не работает с марта 2018 года. Работы лишились 285 человек. Люди выходили на митинги и даже хотели устроить голодовку. В настоящее время большинство из тех, кто был сокращен, уже трудоустроены в разных компаниях.

Портфель проекта, предусматривающий создание деревоперерабатывающего производства на базе завода, использование лесосырьевого ресурса и открытие индустриального парка, будет разработан департаментом промышленности округа до 20 августа. В настоящее время решается вопрос временной консервации оборудования, обеспечивающего производственную площадку водой, теплом, электроэнергией. Проводится оценка рыночной стоимости имущественного комплекса, ведутся переговоры с инвесторами, которые, по словам заместителя губернатора ХМАО Алексея Забозлаева, «считают экономику» и рассматривают варианты своего участия в развитии проекта.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 17.08.18

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