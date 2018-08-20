На крупном заводе в Югре было аварийно остановлено оборудование

На заводе по стабилизации конденсата в Сургуте (ЗСК) в понедельник, 20 августа, устраняют последствия аварийной остановки оборудования. Сбой случился утром 19 августа.

На территории завода (филиал ООО «Газпром переработка») загорелся бытовой мусор. Огнём было охвачено примерно три квадратных метра отходов, сообщает Минэнерго. Из-за этого были аварийно остановлены несколько установок, в том числе по гидроочистке дизтоплива, гидроочистке керосина, каталитического риформинга, гидроочистки бензина. Никто в результате ЧП не пострадал. Восстановление работ произошло в течение часа, однако зафиксировано «сокращение суточной выработки бензина Р-92, ДТ, топлива ТС-1».

Причины ЧП расследуются.

Получить комментарии в компании «Газпромпереработка» не удалось – телефон пресс-службы предприятия на момент подготовки материала не отвечал.

Сургут, служба информации

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