В Сургуте нашли психбольного с огнестрельным оружием

В Сургуте мужчина с диагнозом «расстройство психики» владел охотничьим гладкоствольным оружием. Это выяснилось в ходе проверки прокуратуры. Нездорового югорчанина лишили права на ношение огнестрела через суд.

«Житель города получил разрешения на хранение и ношение оружия. В настоящее время он состоит на диспансерном учете у врача психиатра-нарколога с диагнозом «расстройство личности», – говорится в пояснении прокуратуры ХМАО от 20 августа 2018 года.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 20.08.18

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