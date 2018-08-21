Губернатор Комарова назначила нового главу департамента строительства

Департамент строительства Югры возглавил Андрей Кривуляк. Соответствующее распоряжение подписала 21 августа губернатор Наталья Комарова. Кривуляк, который также станет главным архитектором округа, приступит к выполнению обязанностей с 22 августа.

Ранее департамент строительства возглавлял Руслан Цыганенко. Он ушел в отставку в начале августа. Сменивший его Андрей Кривуляк до настоящего времени работал директором по развитию ООО «Северные Строительные Технологии». В 2013-2016 годах занимал должность первого заместителя директора департамента строительства Югры.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 21.08.18

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