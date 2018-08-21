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Вторник, 21 августа 2018, 19:22 мск

Новости Югра

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В югорском городе ходит медведь, жителей призывают отказаться от прогулок

Фото Pixabay

Власти Радужного предупреждают жителей об опасности. На сайте администрации появилось сообщение о возможном появлении медвежонка на тропе «Здоровья» и в ее окрестностях.

«Убедительная просьба, уважаемые родители будьте бдительны, не оставляйте детей без присмотра. Чтобы снизить риск, встречи с диким зверем, просим вас отказаться от посещения тропы «Здоровья», до принятия мер по данному вопросу», – говорят чиновники. Выяснить, какие меры администрация собирается принять в отношении животного, сегодня не удалось.

Радужный, служба информации

Радужный. Другие новости 21.08.18

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