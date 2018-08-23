Самолет S7 экстренно сел в аэропорту Сургута, следователи начали проверку

В аэропорту Сургута утром 23 августа совершил вынужденную посадку пассажирский самолет авиакомпании S7, следовавший рейсом «Норильск – Новосибирск». Жертв, пострадавших и разрушений нет. «Посадка переведена в штатный режим и совершена в 9:06, пострадавших нет. На борту находилось 30 человек, 4 из которых – члены экипажа», – сообщили в официальном штабе правительстве Югры.

Там добавили, что пассажиры размещены в гостинице «Полет» и обеспечены горячим питанием. «В настоящее время с людьми работают представители компании, а экипаж воздушного судна пытается устранить неисправность», – сказал руководитель аварийно-спасательных работ аэропорта Сургута Алексей Паркулаб.

По факту ЧП организована доследственная проверка. «На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в Уральском управлении на транспорте СКР.

Сургут, служба информации

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