Главной проблемой детских лагерей в Югре является еда

Отдых в летних детских лагерях Югры стал безопасней. Такая информация была озвучена в ходе третьего открытого форума прокуратуры ХМАО на тему: «Летний отдых, труд и занятость несовершеннолетних». В частности, дети стали реже травмироваться в здравницах, в текущем году в отношении несовершеннолетних не совершались противоправные действия, кроме того, улучшилось качество питания.

Как сообщил замруководителя окружного Роспотребнадзора Александр Казачинин, в 2018 году снизилось количество блюд, неудовлетворительных по микробиологическим или санитарно-химическим показателям.

По словам замдиректора департамента образования и молодежной политики ХМАО Геннадий Забайкина, состоянию на 14 августа 2018 года случаи массовых инфекционных заболеваний и отравлений, связанные с пребыванием детей в организациях отдыха и оздоровления, не зарегистрированы.

Вместе с тем, прокуратура регулярно выявляет нарушения законодательства при организации отдыха и оздоровления детей. «За последние два года в данной сфере выявлено свыше 270 нарушений. Все они устранены, виновные должностные лица понесли наказание», – рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры ХМАО Иван Морозов.

По его словам, наиболее распространенными остаются случаи несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в летних лагерях, поэтому главной проблемой все-таки является еда. Также нарушения допускались при организации медобслуживания. В ряде учреждений к работе с детьми допускались граждане без документов о состоянии здоровья и справки об отсутствии судимости.

Также в ходе форума обсуждались вопросы соблюдения прав несовершеннолетних при трудоустройстве. По результатам проверок исполнения законодательства об охране труда и летней занятости, начиная с 2017 года, было выявлено более 140 нарушений.

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин подчеркнул, что трудовая занятость – это не только получение первичных профессиональных навыков, но также профилактика правонарушений и асоциального поведения подростков. Летом в регионе планируется трудоустроить 11 тыс. несовершеннолетних, в их числе и подростки «группы риска». В этом году будут трудоустроены 313 трудных подростков.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 23.08.18

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