Нефтяная компания выпишет властям Югры чек на 80 млн рублей

В 2019 году Югра получит от «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» 80 млн рублей. Эти деньги нефтедобывающая компания потратит на округ в рамках соглашения с правительством ХМАО на 2019 – 2023 годы.

Согласно проекту соглашения, который будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства, 24 августа, нефтяники профинансируют несколько объектов и мероприятий в округе и в Нефтеюганском районе. В частности, 5,8 млн рублей пойдет на развитие малого и среднего предпринимательства, на обеспечение экологической безопасности направят 2,5 млн рублей.

Больше всего потратят на развитие образования (28,2 млн) и здравоохранения (13,3 млн). Среди статей расходов – укрепление комплексной безопасности в социальных учреждениях Нефтеюганского района (10,1 млн), доступная среда (1,6 млн), инновации ТЭК (4 млн) и т.д. 10,8 млн пойдет на «прочие программы». Меньше всего нефтяники выделят на сохранение и развитие культуры и традиций коренных народов – всего 830 тыс. рублей.

Стоит отметить, что ни одна из статей не расшифровывается, понять, на что конкретно пойдут деньги и проверить их освоение, сложно.

Ханты-Мансийск, служба информации

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