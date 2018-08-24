Виновник смертельного ДТП в Югре отправится в колонию

Тюменец Вячеслав Павлов, из-за которого в страшном ДТП погибли две женщины и пострадали дети, отправится в колонию-поселение на 2,5 года. Такое решение вынес суд. Мужчина пытался оспорить приговор, однако он устоял в апелляционной инстанции и вступил в силу,– сообщили в прокуратуре ХМАО.

Трагедия произошла 27 августа 2017 года на 37 км автодороги Нягань-Талинка. Павлов, управляя автомобилем «Лада», в нарушение правил не уступил дорогу «Тойоте», в которой ехали пять человек. В результате столкновения погибли две женщины – пассажирки иномарки. В «Тойоте» также находились две девочки 12 и 14 лет, они получили тяжкие телесные повреждения и были госпитализированы.

Вячеслав Павлов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 24.08.18

Нефтяная компания выпишет властям Югры чек на 80 млн рублей. / В день выборов в Югру приедет патриарх Кирилл. / Главной проблемой детских лагерей в Югре является еда. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»