В Сургуте сотрудник бюджетной организации тайно оформлял кредиты на клиентов

Сотрудница одной из бюджетных организаций Сургута, использовала чужие паспорта для получения кредитов в микрофинансовых организациях. Мошенница была задержана в ходе расследования одного из уголовных дел (на жителя города кто-то оформил микрозайм, о которых потерпевший узнал от кредиторов). 24-летняя девушка имела доступ к персональным данным клиентов учреждения, в котором работала, и неоднократно пользовалась ими для получения денег.

«На данный момент выявлено трое пострадавших граждан, на которых было оформлено подозреваемой по несколько микрокредитов, кроме того установлены еще факты оформления займов, по которым в выдаче денежных средств было отказано финансовыми организациями»,– сообщили в УМВД по Сургуту. Общий материальный ущерб устанавливается. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество», продолжается. Девушке грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 27.08.18

Губернатор Комарова выразила соболезнования родственникам скончавшегося мэра. / На Ямале из-за грубого ляпа оперативно пересняли предвыборный ролик (ВИДЕО). / Виновник смертельного ДТП в Югре отправится в колонию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»