На городском рынке в Нефтеюганске ФСБ и ОМОН изъяли книги про бобров и пчёл (ВИДЕО)

В Нефтеюганске во время рейда ОМОНа и ФСБ на рынке обнаружена нелегальная литература и символика экстремистских организаций. Мероприятие прошло несколько дней назад, его итоги опубликованы на сайте окружного полицейского Главка во вторник, 28 августа.

«В ходе мероприятия правоохранители проверили общепит и места массового пребывания граждан на предмет выявления незаконного пребывания иностранных граждан, а также незаконного использования иностранной рабочей силы», – рассказали в пресс-службе МВД ХМАО.

В одном из магазинов нашли запрещённую религиозную литературу. В двух других – признаки пропаганды и демонстрации символики экстремистских организаций. Все найденные предметы направлены на лингвистическое исследование. На оперативных съёмках видны названия книг. Две из них – про боров и пчёл, в Сети есть упоминания этих книг, как религиозных.

В отношении продавца магазина возбуждено административное производство по административной статье «Производство и распространение экстремистских материалов». Ему может грозить арест на 15 суток.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 27.08.18

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