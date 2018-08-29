В Сургуте междугородний автобус упал на водителя (ФОТО)

В Сургуте междугородний автобус марки Setra упал на водителя. ЧП случилось в процессе замены колеса 25 августа. Мужчина погиб. Следственный комитет начал проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

«Погибшему было 27 лет, он гражданин Республики Таджикистан, водитель рейсового автобуса «Сургут-Худжант». Автотранспортное средство принадлежит таджикской компании. Автобус завалился на бок и придавал водителя. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ХМАО. Следователи опрашивают очевидцев, изучают документацию на предмет законности пассажирских перевозок, а также миграционного законодательства.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 28.08.18

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