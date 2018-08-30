Губернатора Комарову признали влиятельнее Матвиенко и Голиковой

Губернатор Югры Наталья Комарова вошла в сотню самых влиятельных россиян по версии Forbes. В рейтинге глава ХМАО занимает 54-ю позицию. Впереди нее только одна женщина – глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Вице-премьер Татьяна Голикова (61 место) и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко (87 место), по мнению экспертов, менее влиятельны, чем югоский губернатор. Никаких других женщин в рейтинге нет.

Коллеги Комаровой из соседних регионов также находятся в списке гораздо ниже ее. Так, врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов занимает 80-ю строчку, временный губернатор Тюменской области Александр Моор – 82-ю.

Рейтинг включает фамилии 100 самых влиятельных чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков. Их оценивали по нескольким параметрам: количество сотрудников, размер выручки (у банкиров – активов, у участников списка Forbes – состояния, у чиновников – бюджета под управлением, у губернаторов – валового регионального продукта), возможность непосредственно влиять на жизнь людей, близость к президенту Владимиру Путину или партии власти.

Бизнесмены и руководители компаний получили дополнительные баллы, если их приглашают на ежегодные встречи с президентом, а чиновники – если они члены «Единой России». Участники списка Forbes получили дополнительные баллы, если они не только владеют активом, но еще и оперативно управляют им, а топ-менеджеры – если они не только управляют активом, но еще и входят в список Forbes. Возглавил рейтинг Владимир Путин, как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.

Ханты-Мансийск, служба информации

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