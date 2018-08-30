В Советском посетителей кафе-бара кормили просроченными продуктами

В городе Советский (ХМАО) должны закрыть кафе-бар «На углях» после проверки специалистов Роспотребнадзора. Санитарные врачи выяснили, что для приготовления блюд там используются продукты с истекшим сроком годности, сообщили 30 августа 2018 года в управлении.

«Совместно с готовой продукцией на одних производственных столах осуществляется обработка сырья. Разделочный инвентарь, кухонная посуда не имеют чёткой маркировки. В кафе не проводятся мероприятия по дезинсекции, сотрудники кафе не проходят своевременно медицинские осмотры», – описали нарушения в управлении Роспотребнадзора ХМАО.

Возбуждено четыре дела об административных правонарушениях. Судья, изучив материалы дела, признала владельца общепита виновным. Бар должен быть закрыт на 45 суток. Постановление в законную силу не вступило, отмечают в надзорной инстанции.

В самом кафе-баре «На углях» агентству «Новый День» сообщили, что согласны с нарушениями, оспаривать их не будут и кафе закроют.

Советский, служба информации

Советский. Другие новости 30.08.18

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