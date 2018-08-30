В Югре нашли тело директора УК, который пропал без вести в июне

В Нижневартовске обнаружен погибшим пропавший без вести директор УК «Ладья» Роман Чайковский. Тело нашли 29 августа с признаками насильственной смерти.

Роман Чайковский пропал 9 июня 2018 года. Как писало издание gorod3466, мужчина со своим знакомым отправился на рыбалку на берег реки «Вах» в Нижневартовский район. Около 22 часов он сообщил, что ему нужно отлучиться. После этого его никто не видел.

Как сообщили агентству «Новый День» в следственном управлении СК ХМАО, тело пропавшего без вести обнаружили в лесном массиве в районе Нижневартовска. Чтобы точно подтвердить личность, проводятся экспертизы.

В соцсетях появились различные версии обнаружения погибшего. В том числе, сообщество «Сей час Нижневартовск» пишет, что тело нашёл грибник, оно было изуродовано собаками. Кроме того, виден след от выстрела в затылок. В СУ СК ХМАО эту информацию не комментируют.

Супруга погибшего уже написала траурный пост на своей странице «Вконтакте».

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 30.08.18

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