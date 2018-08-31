Жители Югры воюют на Ближнем Востоке

Два жителя Нефтеюганского района объявлены в международный розыск за многолетнее (с 2013 года) участие в незаконном вооруженном формировании в одной из стран Ближнего Востока. Речь об уроженце Дагестана Абсальдине Тарикове 1993 года рождения и уроженце Башкортостана Рустаме Хусниярове 1982 года рождения. Оба они внесены в список лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В отношении Тарикова и Хусниярова возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ. «Нефтеюганским районным судом заочно вынесено решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Преступники объявлены в международный розыск», – сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Нефтеюганский район, служба информации

Нефтеюганский район. Другие новости 31.08.18

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