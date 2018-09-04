В Югре машина ГИБДД насмерть сбила велосипедиста (ФОТО, ВИДЕО)

Следственный комитет Югры расследует аварию с участием автомобиля ГИБДД. Служебная машина Госавтоинспекции 3 сентября 2018 года сбила велосипедиста. Он скончался на месте.

«Около 2:15 3 сентября в Няганский межрайонный следственный отдел поступило сообщение о том, что на перекрёстке проспекта Нефтяников – улицы Ленина произошла авария с участием автомобиля ГИБДД и велосипедиста. В результате ДТП велосипедист 1985 года рождения скончался на месте до приезда «скорой», – рассказали в следственном управлении СК ХМАО.

Дело возбуждено по статье 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

«На месте ДТП работали руководство следственного отдела, следователи и следователи-криминалисты. Изъят видеорегистратор из служебного автомобиля ГИБДД, его записи в настоящее время изучаются. Сам автомобиль так же изъят и помещен на специализированную стоянку», – сообщили следователи.

В рамках расследования проведут техническую и судебно-медицинскую экспертизы.

В Сети появилось видео и фото с места аварии.

Нягань, служба информации

Нягань. Другие новости 04.09.18

В Сургуте ищут мужчину, который избивал собаку (ВИДЕО). / В Югре будут судить экс-главу полиции Радужного. / По Сургуту бегал мужчина с ножом в ягодице и стрелял из пистолета. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»