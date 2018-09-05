На Урале сожгли дом руководителя рыбоохраны по УрФО после рейдов на рынках Югры (ФОТО)

У двух сотрудников Нижнеобского управления росрыболовства после рейдов на рынках Нижневартовска сгорело имущество – дом и машина. Речь идёт о врио руководителя Нижнеобского управления (курирует все отделы по УрФО) Иване Матаеве и инспекторе в Нижневартовском районе Владимир Лосеве.

Дом руководителя управления рыбоохраны г-на Матаева располагается в Тюменской области. Пожар в жилище возник в ночь на 1 сентября 2018 года. «Сгорели баня, гараж, получил повреждения жилой дом. Во время эвакуации из дома ожоги второй степени получил пожилой отец, при этом в доме находились престарелая мать и пятилетняя дочь руководителя ведомства», – рассказали в пресс-центре управления. Ущерб мог составить миллион рублей. Инцидентом будут заниматься правоохранители Тюменской области. В пресс-службе МВД региона агентсву сообщили, что уже возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение чужого имущества» (167 УК).

Сутками ранее, в ночь на 31 августа, подожгли автомобиль г-на Лосева, который в конце августа был назначен ответственным за рыбоохрану в Нижневартовском районе. Силовики уже установили, что причиной ЧП стал именно поджог. Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе МВД ХМАО, после определения суммы ущерба будет возбуждено уголовное дело по статье «уничтожение чужого имущества».

В самом росрыболовстве пожары связывают с рейдами на рынках Нижневартовска – проверки завершились как раз за день до ЧП. Специалисты рыбоохраны подозревают, что это сделали те, у кого в ходе ревизии были найдены нарушения. «С 23 по 29 августа была проведена работа по выявлению мест реализации незаконно добытых осетровых видов рыб на территории Нижневартовского района. Например, 29 августа Владимир Лосев участвовал в рейде на Центральном рынке. Выявлены факты реализации свежемороженой и копчёной сибирской стерляди без документов. Рыба изъята полицией, которая также участвовала в ревизии», – рассказали в Нижнеобском управлении рыбоохраны.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 05.09.18

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