По столице Югры бродит медведица с медвежатами

В Ханты-Мансийске бродит медведица с медвежатами. Как сообщили в администрации города, животные были замечены в районе «СУ-967» на проезжей части, а также в районе памятного знака «Первооткрывателям земли Югорской». В настоящее время проводится ряд специальных мероприятий сотрудниками полиции и специалистами Департамента недропользования и природных ресурсов Югры.

Чиновники напоминают, что в случае обнаружения диких животных необходимо незамедлительно сообщить по телефону Единой диспетчерской службы города «112». Также они напоминают, как вести себя при встрече с медведем. Одно из правил гласит: если медведь идет за вами, постарайтесь не выглядеть угрожающе, говорите с медведем уверенным тоном – это может успокоить его, и помочь успокоиться вам.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 06.09.18

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