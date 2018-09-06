Фонд развития Югры рассказал, во что инвестировал 2 миллиарда

«Фонд развития Югры» отчитался о своей деятельности перед общественными организациями и деловыми объединениями округа. За полгода было инвестировано 2,2 млрд рублей в проекты, реализуемые с участием фонда.

По словам гендиректора Фонда развития Югры Романа Генкеля, речь идет о создании Центра охраны материнства и детства, индустриального парка «Югра», завода по нанесению атикоррозийного покрытия на трубы нефтегазового сортамента в Сургуте, индустриального парка «Солнечный» в Сургутском районе, межмуниципального полигона ТКО в Нефтеюганском районе и детского сада «Умничка» в Нефтеюганске. Было создано 316 рабочих мест, бюджетный эффект для экономики округа достиг 333 млн рублей (18 млн рублей прямой эффект, 315 млн рублей косвенный).

Доклад Генкеля заслушали руководитель региональной «Деловой России», представители Торгово-Промышленной палаты Югры, Общественной палаты, эксперты Агентства стратегических инициатив, ОНФ. Общественники высказали ряд замечаний. Так, сопредседатель «Деловой России» Вячеслав Соловьев отметил, что проекты в сфере развития промышленности емкостью до 40 млн рублей потенциально остаются без поддержки. Роман Генкель ответил, что в ближайшее время будет рассмотрена возможность по снижению минимальной стоимости проекта, связанного с приобретением оборудования, который может быть поддержан льготным финансированием со стороны Фонда.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 06.09.18

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