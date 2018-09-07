В Югре из реки достали автомобиль с двумя телами – это люди, которых искали всем городом (ФОТО, ВИДЕО)

В Нефтеюганском районе со дна реки достали автомобиль с двумя трупами – это мужчина и женщина, пропавшие два года назад – Людмила Варакина и Алексей Бойко. Известно, что ранее они знакомы не были, познакомились в ночь на 6 июля 2016 года и вместе поехали на автомобиле «Субару» за пределы Нефтеюганска. А утром не вернулись домой.

В следственном управлении СК ХМАО описывают обстоятельства ЧП: «В ночь на 6 июля 2016 года Бойко и Варакина были замечены вместе в 10 микрорайоне Нефтеюганска. Камеры наблюдения зафиксировали, как они выехали из города на принадлежащем Бойко автомобиле «Субару» в сторону посёлка Сингапай», – рассказали следователи. Волонтёры, искавшие молодых людей, распространяли более подробную информацию. Было известно, что Людмила (1982 год рождения) вышла в два часа ночи от подруги и пошла пешком домой. В это же время из дома выехал на своём автомобиле Алексей (1987 год рождения), чтобы «потаксовать».

Силовики изначально подозревали, что автомобиль упал в реку. Как поясняют в управлении, на подмогу югорским следователям прибыли криминалисты главного управления криминалистики СКР, поиски проводили водолазы «Центроспас-Югория» из Нижневартовска.

Пропавший «Субару» нашли водолазы с применением высокотехнологичной криминалистической техники. Его подняли со дна реки, с глубины семь метров, в Нефтеюганском районе в протоке Чеускинская, в четырёх метрах от берега. «В ходе осмотра автомобиля обнаружены два тела, а также документы. Следствию предстоит узнать, что произошло между новыми знакомыми и почему автомобиль оказался в водоёме. Назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается», – говорится в сообщении пресс-службы следственного комитета.

В материале использовано видео из сообщества «Это Юганск, детка». И фото следственного управления СК ХМАО.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 06.09.18

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