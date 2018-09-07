В Югре состоялся суд над заведующей детским садом

Заведующая детским садом «Снежинка» в Сургутском районе похитила бюджетные средства. Женщина выплачивала зарплату фиктивно трудоустроенным сотрудникам, все эти деньги доставались ей. За пять лет заведующая похитила свыше 1,2 млн рублей, то есть в среднем она незаконно получала примерно по 20 тыс. рублей.

Суд признал женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество) и назначил наказание в виде тех лет лишения свободы условно.Кроме того, суд удовлетворил исковые требования о взыскании с осужденной ущерба, причиненного бюджету района. Из садика заведующую уволили.

Сургутский район, служба информации

Сургутский район. Другие новости 07.09.18

В Югре назначили сменщика прокурора, которого соседка обвинила в нападении. / В Югорске медведь порвал мужчине рот. / В Югре из реки достали автомобиль с двумя телами – это люди, которых искали всем городом (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»