В Югре закрыли кафе, где готовили пиццу из просроченных продуктов, а над столами летали мухи

В Югорске закрыли кафе по доставке «Pizza Hans». Посетившие заведение сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в помещении мух, которые развелись там из-за антисанитарии. Кроме того, выяснилось, что в холодильнике сырьё и готовая продукция хранятся вместе, а для приготовления блюд используются продукты с истекшим сроком годности. С реализации были снято четыре партии просроченных продуктов, общим объемом 13 кг.

Было возбуждено два дела об административных правонарушениях, одно из них за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Материалы направлены в суд, который назначил наказание в виде приостановления деятельности кафе на семь суток.

Югорск, служба информации

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