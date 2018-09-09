Патриарха Кирилла в Югре встретили нефтяной генерал и губернатор Комарова

В югорский город Когалым в ночь на 9 сентября 2018 года прибыл святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщается на сайте правительства ХМАО.

В аэропорту высокого гостя встретили губернатор Югры Наталья Комарова, президент «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.

В планах визита Кирилла в Югру – освящение храма в честь мученицы Татианы в Когалыме. А также – посещение подворья Свято-Успенского Пюхтицкого ставропигиального женского монастыря.

фото - правительство ХМАО

Когалым, служба информации

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