В Югре владелец магазина сломал нос полицейскому

В Нижневартовске на сотрудника полиции напал пьяный владелец торгового павильона, в котором незаконно торговали спиртным. Инцидент произошел 7 сентября во время рейда, проводимого силовиками с целью выявления нарушений при реализации алкогольной продукции.

«Был выявлен факт продажи алкогольной продукции в ночное время в торговом павильоне по улице Чапаева. Во время разбирательства в магазин приехал владелец с признаками опьянения. Мужчина стал препятствовать осуществлению служебной деятельности сотрудников правоохраны – хватался за форменное обмундирование, выталкивал сотрудника полиции из магазина, а после нанес ему головой удар в лицо»,– рассказали в СУ СКР по ХМАО.

Сотрудник полиции получил закрытый перелом костей носа. Владельцу торговой точки грозит лишение свободы на срок до 10 лет. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Мужчине уже предъявлено обвинение, его заключили под стражу.

Нижневартовск, служба информации

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