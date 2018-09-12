Власти Югры рапортуют о снижении коррупции в округе

Жители Югры считают, что в округе снижается коррупция. Об этом в ходе заседания профильного совета при полпреде президента УрФО заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она сослалась на результаты социологического опроса «О состоянии и эффективности противодействия коррупции в Югре», которые по итогам 2017 года показали, что 45,4% югорчан подтверждают снижение уровня коррупции в автономном округе, 69,1% респондентов соглашаются, что органы власти открыты к взаимодействию с населением по вопросам противодействия коррупции.

Комарова также отметила, что в Югре работа по борьбе с коррупцией ведется по нескольким направлениям – нормативно-правовое регулирование, антикоррупционное просвещение, меры по противодействию коррупции в сфере закупок и противодействие коррупции в государственных и муниципальных учреждениях.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 12.09.18

Глава Минстроя Якушев поддержал повышение тарифов на ЖКХ. / Заместитель генпрокурора в УрФО Юрий Пономарев сделал заявление о своей отставке. / Депутаты думы ХМАО наградят главного тюменского единоросса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»