Жителя Югры посадили на 8,5 лет за изнасилование пьяной школьницы

Жителя Югры отправили в колонию строго режима за изнасилование пьяной школьницы. В июне прошлого года компания молодых людей сняла квартиру для празднования дня рождения одной из девушек. В квартиру пришла и 15-летняя потерпевшая. После употребления крепкого алкоголя она легла спать. Через некоторое время к ней в комнату вошел 21-летний молодой человек и совершил изнасилование. Суд приговорил его к лишению свободы на 8,5 лет. «Родители несовершеннолетней привлечены к административной ответственности, а сама она поставлена на учет в органы системы профилактики», – сообщает СУ СКР по ХМАО.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 12.09.18

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