В Лангепасе арестовали тёплое пиво

В Лангепасе нашли просроченное пиво и пенные напитки, хранившиеся с нарушением температурного режима. Алкоголь арестовали. Проверку провели специалисты Роспотребнадзора в магазине «Старый Мельник» (ООО «Бахус»).

«В отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении. Неправильно хранилось пиво светлое «Жигулевское до встречи» фильтрованное не пастеризованное и пиво светлое «Крюгер классическое». Партия была арестована и передана на ответственное хранение представителю юридического лица «Бахус», – рассказали в управлении роспотребнадзора ХМАО.

«Бахус» оштрафован на 200 тыс. рублей, пиво по итогам суда в июле 2018 года конфисковано.

Лангепас, служба информации

Лангепас. Другие новости 13.09.18

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