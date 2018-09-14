Бюджет Югры исполняется с профицитом

Депутаты думы Югры 14 сентября рассмотрели отчет об исполнении окружного бюджета за первое полугодие 2018 года. Доходы на 1 июля составили 188,5 млрд рублей, расходы – 211,15 млрд, дефицит – 22,6 млрд.

По итогам отчетного периода доходы исполнены на 63,2% к уточненному плану на год, расходы – на 45,1%. «Бюджет исполнен с профицитом в сумме 23 млрд 800 млн рублей. При этом доходов поступило на 47,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – отметил спикер окружной думы Борис Хохряков.

Налоговые доходы являются основными и составляют 95,7%, на неналоговые доходы приходится 2,1%, на безвозмездные поступления 2,2% от общей суммы доходов.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 13.09.18

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