Судебные приставы Югры ждут нового руководителя в конце сентября

В управлении федеральной службы судебных приставов по Югре ждут нового руководителя. Пока что врио главы ведомства является Валерий Волженин, но к концу сентября 2018 года его может заменить Елена Ловандо, которая ранее возглавляла управление ФССП по Красноярскому краю.

По данным пресс-службы красноярского управления, Елена Леоандо переведена из Красноярска в Ханты-Мансийск. Решение уже принято. Более того, сама г-жа Ловандо покинула красноярское управление. Однако в Югре новый начальник пока не появился. Как рассказали агентству «Новый День» в структуре, возможно, новый главный судебный пристав выйдет на работу в Ханты-Мансийск в третьей декаде сентября. Там затруднились сказать, какие даты назначения указаны в приказе и когда он был подписан.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 14.09.18

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