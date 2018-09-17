В Югре могут закрыть нефтепроводы Роснефти

В Югре, на территории Омбинского и Угутского месторождений, может быть прекращена эксплуатация нефтепроводов Роснефти. Это произойдет, если предприятие не устранит нарушение закона, выявленное прокуратурой.

В 2017 году, «РН-Юганскнефтегаз» запустил шесть нефтепроводов, не убедившись в наличии у «Роснефти» разрешений на ввод в эксплуатацию этих опасных объектов. Кроме того, нефтепроводы оказались безнадзорными для госорганов, что сделало невозможным контроль за процессом их эксплуатации со стороны Ростехнадзора.

«В связи с этим природоохранная прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении обязанности на ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Юганскнефтегаз» устранить выявленные нарушения закона, а в случае их неустранения – прекратить эксплуатацию нефтепроводов. Суд удовлетворил иск в полном объеме», – сообщает прокуратура ХМАО.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 14.09.18

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