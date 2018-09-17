Следственный комитет расследует смертельное ДТП с подростками в Югре

Следственный комитет займется ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка. Авария произошла в ночь на 15 сентября в поселке Саранпауль Березовского района. По предварительным данным, 17-летняя жительница поселка, управляя автомобилем ВАЗ-2114, не справилась с управлением транспортным средством и врезалась в дерево. Девушка-водитель скончалась на месте, две пассажирки 2002 года рождения госпитализированы в тяжелом состоянии.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). «Учитывая несовершеннолетний возраст пострадавших, а также в целях полного и всестороннего расследования, и.о. руководителя следственного управления СК России по ХМАО Дмитрий Шерман инициировал вопрос об изъятии уголовного дела из производства органов внутренних дел и передачи его в Березовский межрайонный следственный отдел», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Следственно-оперативная группа направлена в Саранпауль для работы на месте ДТП, установления и допроса очевидцев, выяснения причин и условий, способствовавших данному происшествию.

Саранпауль, служба информации

Саранпауль. Другие новости 17.09.18

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