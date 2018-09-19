Губернатор Комарова доложила Медведеву о высоких зарплатах бюджетников в Югре

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о встрече с премьером Дмитрием Медведвым. Беседа состоялась 18 сентября 2018 года в Москве.

Глава Югры доложила о достижениях округа: номинальные денежные доходы на душу населения превысили среднероссийский показатель в 1,4 раза. Сумма превышает втрое прожиточный минимум. «По размеру средней зарплаты в бюджетной сфере Югра – один из лидеров. Уровень выше среднероссийского в 1,8 раза», – сообщили в пресс-службе губернатора.

Кроме того, Наталья Комарова доложила Медведеву о промежуточных итогах работы Эргинского кластера компании «Роснефть», который ввели в ноябре 2017 года. А также сообщила, что добыча нефти в регионе сопоставима с показателями 2017 года.

Москва. Другие новости 18.09.18

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