Сургут и Тюмень победили в опросе о качестве работы больниц

Сургут и Тюмень входят в пятерку российских городов, лидирующих по качеству здравоохранения. Таковы итоги исследования, проведенного Финансовым университетом при правительстве РФ, в рамках которого оценивался уровень медицинского обслуживания в муниципалитетах с населением более 250 тыс. человек.

Первое место в рейтинге заняла Москва, второе – Санкт-Петербург, третье – Сургут, четвертое – Балашиха. Тюмень замыкает пятерку. Далее следуют Екатеринбург, Сочи, Петрозаводск, Йошкар-Ола, Химки.

По данным автором исследования, доля россиян, довольных качеством медицинского обслуживания поднялась до 70% против 65% годом ранее. В наибольшей степени люди довольны страховыми медицинскими услугами, которые они получают по полисам, купленным за собственный счет или за счет работодателя. Растет доля россиян, которые за последнее время не имели поводов для того, чтобы подать в суд на врачей и лечебные учреждения за халатность, ошибки и иные упущения (с 66% в 2017 году до 72% в 2018 году).

Увеличивается доля жителей крупных и средних городов, которые не сталкивались за последнее время с нехваткой средств на лекарства – в 2018 году она составила 65% против 61% в 2015 году. С другой стороны, в стране намечаются проблемы с доступностью медицинской помощи, – констатируют исследователи. Увеличивается доля тех, кто за последнее время должен был обращаться в лечебные учреждения в другие регионы или за границу. Более четверти жителей крупных и средних городов вынуждены были за последние два-три года ехать в другой город или за границу против 20% в 2015 году.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 19.09.18

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