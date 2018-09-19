В Югре водители громят видеокамеры на дорогах

В Югре участились нападения водителей на передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. В полиции жалуются на то, что недобропорядочные граждане ежедневно повреждают конструкции: закрашивают и разбивают стекла, поджигают, повреждают замки и т.д.

«Последние случаи, произошедшие в сентябре, характеризуются крайней степенью вандализма. Так на двух боксах, расположенных на 52 и 77 км автодороги «Сургут – Когалым – граница ХМАО», были вырваны двери и повреждены стекла. На трех боксах, расположенных на 187 и 182 км автодороги «Сургут – Нижневартовск», повреждены запорные устройства, в замочные скважины забиты посторонние предметы, дверные проемы оплавлены и выбиты стекла», – сообщили в УМВД РФ по ХМАО.

Одного из нарушителей задержали. Мужчина 49-ти лет закрасил стекло вандалозащищенного бокса, установленного на 11 км Восточной объездной Сургута. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ежедневно на югорских дорогах выставляется до 35 передвижных комплексов фотовидеофиксации. С начала года с их помощью выявлено почти 350 тыс. случаев превышения скорости. В целях повышения эффективности работы и максимального охвата опасных участков на дорогах регионального и межмуниципального значения установлено 100 вандалозащищенных боксов, в которых ежедневно размещаются комплексы фотовидеофиксации. В полиции напоминают, что боксы являются госсобственностью и их разрушение – акт вандализма.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 19.09.18

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