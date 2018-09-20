Вода в Югре станет чище

Реализация масштабной программы реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства проходит в Ханты-Мансийском автономном округе. В течение ближайших нескольких лет в регионе предполагается капитально отремонтировать несколько важнейших объектов коммунальной инфраструктуры.

Как сообщает отдел по связям с общественностью автономной некоммерческой организации «Центр развития жкк и энергосбережения Югры», речь идет о реализации адресной инвестиционной программы (АИП), которая определяет объекты капитального строительства, в том числе жилищно-коммунального комплекса, которые будут построены или реконструированы за счёт средств окружного бюджета, сформированного на трёхлетний период. Плановый объём капитальных вложений на 2018 год составил 188 млн рублей.

В данном случае к объектам коммунального комплекса относятся системы теплоснабжения, водоочистки и водоснабжения, очистки сточных вод, а также газификации населённых пунктов. В текущем году в Югре ведутся строительно-монтажные работы по проектам очистки питьевой воды, сточных вод и газоснабжению в Ханты-Мансийском районе и Югорске.

Два из них реализуются в деревне Ярки, где также завершается строительство социально значимого объекта – газораспределительной станции мощностью 5000 куб.м/час. Наличие станции решит проблему с подключением дополнительных потребителей двух населённых пунктов – деревни Ярки и деревни Шапша, в которых проживают 1 429 человек.

Там же выполняется реконструкция водоочистных сооружений. Высокие темпы работы позволят завершить проект в текущем году. Согласно Указу президента от 07 мая 2018 года № 204, к 2025 году 99% населения России должно быть обеспечено качественной питьевой водой. Сейчас в Югре этот показатель составляет 65%.

«Мероприятия по строительству и реконструкции объектов коммунального комплекса, включённые в адресную инвестиционную программу, выполняются в соответствии с комплексным планом реализации, утверждённым Депжкк и энергетики Югры. Ожидаемое исполнение запланированных объёмов финансирования – 100%», – отметил начальник отдела развития жилищно-коммунального комплекса Депжкк и энергетики Югры Алексей Степанов.

В Югорске в рамках контракта жизненного цикла, который включает в себя подготовку проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ и опытную эксплуатацию, проводится комплекс мероприятий по очистке сточных вод до нормативных значений. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2019 году.

В Белоярском будут реконструированы поверхностный водозабор и водоочистная станция. Этот проект стоит на особом контроле по поручению губернатора автономного округа. В сентябре получено положительное заключение государственной экспертизы, этап строительно-монтажных работ (СМР) начнется в следующем году. В ходе адресной инвестиционной программы в Нефтеюганске успешно завершены СМР по модернизации станции обезжелезивания (ВОС), ведутся пусконаладочные работы.

Вода в Югре характеризуется высоким содержанием железа, аммиака, кремния и марганца. Её качество зависит от технологии водоподготовки и состояния инженерных сетей, поэтому универсальной технологии очистки не существует, выбор определяется после экспериментальных исследований, что влияет на стоимость и сроки ввода ВОС в эксплуатацию.

С целью исполнения поручения президента в городе Пыть-Яхе будут реконструированы водоочистные сооружения ВОС-3 и вторая очередь водоочистных сооружений ВОС-1. Здесь мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой будут завершены к 2022 году. На период 2019-2021 годов предусмотрено увеличение бюджета на строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального комплекса в рамках АИП до 677 млн. рублей.

Обеспечение югорчан в суровых климатических условиях качественной питьевой водой и теплом – первоочередные задачи, который призван решить комплекс мероприятий адресной инвестиционной программы жилищно-коммунального комплекса.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 20.09.18

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