В Югре осудили за мошенничество девушку, которая делала педикюр на дому

В Нягани девушку, которая занималась педикюром на дому и получала пособие по безработице, признали мошенницей. По версии суда, он получала доход от самозанятости, но государству об этом не сообщала.

Девушку осудили по статье ч. 1 ст. 159.2 уголовного кодекса – мошенничество при получении выплат. Деньги ей выплачивал «Няганский центр занятости населения».

«Учитывая, что преступление отнесено к преступлениям небольшой тяжести, совершено впервые, причинённый ущерб погашен в полном объёме, суд вынес постановление о назначении виновной судебного штрафа», – говорится в сообщении прокуратуры ХМАО.

Нягань, служба информации

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