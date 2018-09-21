Глава югорского УФАС Артур Демкин сменил работу

Начальник Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу Артур Демкин покидает округ. Он переезжает в Калининград, где возглавит областное УФАС. «Соответствующий приказ подписан главой ФАС России Игорем Артемьевым после согласования его кандидатуры полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе», – сообщили в ведомстве.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 21.09.18

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