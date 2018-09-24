Спецназ в Нижневартовске нашёл подростка в ночном клубе без родителей и принял меры

В Нижневартовске спецназ наркополиции провёл рейд по ночным клубам. Всего осмотрели 38 заведений. Силовики нашли несовершеннолетнего и поместили его в больницу. Кроме того, итогом рейдов стало задержание троих людей по подозрению в наркопреступлениях. Изъято три грамма наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе МВД ХМАО в понедельник, 24 сентября, рейды прошли в минувшие выходные. Участвовали в них сотрудники городского управления полиции и отряд «Гром».

«В отделы полиции доставлено 75 граждан. За нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения составлено 12 административных материалов. В отношении двух граждан составлены протоколы о привлечении к административной ответственности за нахождение без документов, удостоверяющих личность» – рассказали в пресс-службе окружного полицейского Главка.

За нахождение без сопровождения родителей после 23 часов выявлен и несовершеннолетний, который согласно акту беспризорности и безнадзорности был помещён в детскую больницу.

фото – МВД ХМАО

Нижневартовск, служба информации

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