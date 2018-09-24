Югорскую гимназию заставили заплатить за драку учеников

В Урае суд обязал гимназию «Гимназии имени А.И. Яковлева» выплатить моральный вред ученику, которого побил одноклассник. В ходе драки мальчик получил телесные повреждения. Как выяснила прокуратура, образовательное учреждение не принимало мер по обеспечению безопасности обучающихся.

«Классный руководитель и администрация гимназии в момент драки контроль за учениками не осуществляли. Прокурор города в интересах несовершеннолетнего в суд направил исковое заявление о взыскании с образовательного учреждения морального вреда, причиненного несовершеннолетнему», – сообщили в прокуратуре ХМАО. Суд удовлетворил иск в полном объеме. Гимназии пришлось выплатить родителям мальчика 50 тыс. рублей.

Урай, служба информации

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