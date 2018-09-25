Следователи начали проверку в колонии Сургута, где осужденные жаловались на поборы

Следователи начали проверку в сургутской исправительной колонии №11 на предмет совершения коррупционных преступлений сотрудниками ИК. Как сообщили в СУ СКР по ХМАО, ранее в СМИ появилась информация о том, что работники колонии требовали от заключенных взятки в обмен на улучшение условий пребывания в исправительном учреждении.

«Все изложенные доводы будут тщательно проверены следователями СКР. Из службы безопасности УФСИН России по ХМАО запрошены материалы служебной проверки. После проведения комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», – говорят в следственном комитете.

В сентябре 2018 года «Русская служба Би-би-си» опубликовала интервью с осужденными и их родственниками, которые подробно рассказали о том, что сотрудники ИК-11 вымогали деньги, обещая в случае отказа испортить жизнь заключенным. Речь идет о сотнях тысяч рублей, которые люди передавали работникам колонии на их личные нужды в регулярном режиме. Кроме этого, родственники осужденных оплачивали стройматериалы для ремонта, технику, канцелярские товары и т.д.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 24.09.18

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