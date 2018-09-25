В «Пятерочке» не могут объяснить, зачем заперли ребенка в холодильнике

В Сургуте работники магазина «Пятерочка» (находится на ул. Лермонтова) заперли подростка в холодильнике. Охрана заподозрила мальчика в краже продуктов и до приезда полиции закрыла его в камере охлаждения. Приехавшие по вызову стражи правопорядка в карманах у подростка ничего не обнаружили.

«Продавцы задержали его, так как заподозрили, что он что-то украл в магазине. При его обыске ничего у него не нашли. Его насильно закрыли в морозильную камеру, ему разрешили позвонить брату. Мы приехали в магазин – меня туда вообще не пускали. Пустили только тогда, когда я вызвала полицию», – рассказала телеканалу «Сургутинформ ТВ» мама мальчика. Все происходящее в магазине подросток сумел записать на видео, которое опубликовал в социальных сетях. Сейчас мальчик проходит медицинское обследование в травмцентре.

В сургутском магазине «Пятерочка» «Новому Дню» отказали в комментариях. «Наша служба безопасности просит позвонить вас в Москву, в пресс-службу. Мы не отказываемся говорить, просто нам нужно согласование сверху», – пояснили в торговой точке. В пресс-службе X5 Retail Group не отвечают ни на звонки, ни на запросы. В call-центре не смогли пояснить, почему пресс-служба в полном составе отсутствует на рабочем месте.

Происшествием уже заинтересовался следственный комитет. «В связи с опубликованной в СМИ информацией организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением)», – рассказали в СУ СКР по ХМАО.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 25.09.18

Следователи начали проверку в колонии Сургута, где осужденные жаловались на поборы. / Алёна Водонаева обозвала нехорошим словом авиакомпанию «Ютэйр». / Югорскую гимназию заставили заплатить за драку учеников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»