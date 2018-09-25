Страшное ЧП случилось на месторождении Роснефти

На кустовой площадке Самотлорского месторождения в Югре во время отсыпки песка произошел тяжелый несчастный случай. Водитель ООО «Сибинстрой плюс» начал движение при поднятом кузове, зацепив при этом провода высоковольтной линии, в результате чего получил удар током. «Несчастный случай произошел 17 сентября. Пострадавший находится в очень тяжелом состоянии», – рассказали «Новому Дню» в госинспекцией труда в ХМАО. В настоящее время Роструд проводит расследование.
Нижневартовск, служба информации
Нижневартовск. Другие новости 25.09.18
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