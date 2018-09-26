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Среда, 26 сентября 2018, 11:28 мск

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Банк «Югра» официально признан банкротом

Фото Pixabay

Банк «Югра» официально признан банкротом. Такое решение 25 сентября принял арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка. Открыто конкурсное производство сроком на один год, конкусным управляющим стало Агентство по страхованию вкладов.

В ходе заседания представитель ЦБ заявил, что разница между обязательствами и активами банка превышает 143 млрд руб. «По результатам обследования временной администрации обязательства составляют около 199,3 млрд руб., активы – около 56,3 млрд рублей»,– сообщило «РИА Новости».

В конце июля 2017 года Банк России отозвал у банка «Югра» лицензию на осуществление банковских операций. Это стало крупнейшим страховым случаем в истории РФ – выплаты вкладчикам составили около 173 млрд руб. При этом на момент отзыва лицензии «Югра» занимал 30-е место среди российских банков по объему активов и 15-е по объему вкладов.

Москва, служба информации

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