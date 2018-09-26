Банк «Югра» официально признан банкротом. Такое решение 25 сентября принял арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка. Открыто конкурсное производство сроком на один год, конкусным управляющим стало Агентство по страхованию вкладов.

В ходе заседания представитель ЦБ заявил, что разница между обязательствами и активами банка превышает 143 млрд руб. «По результатам обследования временной администрации обязательства составляют около 199,3 млрд руб., активы – около 56,3 млрд рублей»,– сообщило «РИА Новости».

В конце июля 2017 года Банк России отозвал у банка «Югра» лицензию на осуществление банковских операций. Это стало крупнейшим страховым случаем в истории РФ – выплаты вкладчикам составили около 173 млрд руб. При этом на момент отзыва лицензии «Югра» занимал 30-е место среди российских банков по объему активов и 15-е по объему вкладов.

Москва, служба информации

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