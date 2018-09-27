Власти Югры выделяют деньги на поддержку россиян, живущих в ФРГ

Губернатор Наталья Комарова решила поддержать соотечественников, проживающих в Германии. Сделать это власти Югры намерены путем показа в Берлине детского спектакля и проведения фестиваля чтецов на русском языке. На проведение мероприятий бюджет выделяет 1 млн рублей. Кто повезет артистов из ХМАО за границу, пока не ясно. Электронный аукцион завершился в четверг, 27 сентября, однако его итоги на сайте госзакупок еще не опубликованы.

Примечательно, что российская «группа поддержки», состоящая из сорока человек, полетит в Берлин не из югорского города, а из Сочи. На обратном пути самолет приземлится в Сургуте. Организаторам визита нужно будет не только купить для делегации авиабилеты, но и заготовить некую сувенирную продукцию с символикой Ханты-Мансийского автономного округа в количестве ста штук. Кроме того, подрядчик должен купить сто книг русских писателей и поэтов – Пушкина, Толстого, Пришвина, Тютчева и Тургенева. Книги и сувениры будут вручаться участникам фестиваля.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.09.18

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