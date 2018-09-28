В Югре назначен новый природоохранный прокурор

В Югре сменился межрайонный природоохранный прокурор. Приказом генпрокурора России на эту должность назначен Олег Мавлютов. Он пришел на место Михаила Альшевского, который в начале сентября был освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.

В 2009 году Мавлютов окончил обучение в Ростовском государственном экономическом университете. В сентябре 2010 года был принят на службу в органы прокуратуры автономного округа и стал помощником прокурора Когалыма. Затем он работал в должности прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы прокуратуры автономного округа. С июля 2015 года занимал должность заместителя прокурора Радужного.

Олег Мавлютов

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.09.18

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