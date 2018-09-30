В Югре объявлено штормовое предупреждение: округ зальет водой

В первый день октября на территории Югры ожидается очень плохая погода. По данным гидрометцентра, местами пройдут сильные осадки: дождь и мокрый снег. В отдельных районах скорость ветра будет достигать 17-22 м/с. Спасатели предупреждают жителей о необходимости быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач.

«Владельцам частных домов надо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока, – сообщают в МЧС. – Водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы. Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления».

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.09.18

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